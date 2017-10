DN: Laveste måling noen gang for KrF

NTB Innenriks

Partiet faller 1 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i september.

– 3,2 prosent er ikke et godt tall, og det viser at vi har en jobb å gjøre, sier nestleder i KrF Olaug Bollestad.

På snaut 20 år er fire av fem velgere borte fra partiet. I 1997 målte meningsmålingsbyrået Sentio KrF til 16,6 prosents oppslutning, skriver Dagens Næringsliv.

På målingen er Arbeiderpartiet og Høyre like store med 25,2 prosents oppslutning. Det er den svakeste målingen for Ap siden august 2008. De to største partiene går henholdsvis 2,2 prosentpoeng ned og 0,2 prosentpoeng opp siden valget.

Oppslutningen om de andre partiene er som følger, endringer fra valgresultatet i parentes: Frp: 14,6 prosent (-0,6), Sp: 10,2 (-0,1), SV: 7,3 (+1,3), MDG: 4,9 (+1,7), Venstre: 4,6 (+0,2) og Rødt: 3,1 (+0,7).

Det borgerlige flertallet er borte på denne målingen siden MDG er over sperregrensen. Mandatberegningen gir den borgerlige siden 81 stortingsplasser.

Feilmarginen på målingen er mellom 0,9 og 3,2 prosentpoeng.

(©NTB)