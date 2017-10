Brende fornøyd med arvtakeren: – Vil sove godt også i natt

NTB Innenriks

– Jeg vil sove trygt også i natt, med deg som leder av Utenriksdepartementet. Det er det beste komplimentet jeg kan gi til en ny utenriksminister, sa Brende da han overrakte kontornøkkelen sin til Søreide fredag ettermiddag.

Den avtroppende utenriksministeren understreket også at han er glad for at UD for første gang får en kvinne på topp.

Søreide innrømmet at hun gråt noen tårer da hun forlot Forsvarsdepartementet fredag, men sa at hun gleder seg til å møte sine nye kollegaer.

– Det jeg gleder meg mest til, er godt lagarbeid. Jeg er veldig glad for at du har gått opp løypa litt for meg. Jeg skal gjøre mitt ytterste og kommer nok til å ringe deg noen ganger, sa Søreide til Brende.

Hun trakk fram at det er en krevende verdenssituasjon som møter henne.

– Jeg pleier ofte å si at vi må se verden som den er, og ikke sånn vi skulle ønske den er.

På spørsmål fra NTB om det er noe ved utenriksfeltet som har gjort at det tok så lang tid å få en kvinnelig utenriksminister, svarer utenriksministeren at hun ikke har noen klar formening om det.

– Men jeg er glad for den tilliten statsministeren har vist meg, og at hun sier at det ikke er på grunn av kjønn hun har satt meg i denne posisjonen.

