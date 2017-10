Beste dag siden 1. september på Oslo Børs

NTB Innenriks

Etter å ha falt to dager på rad endte hovedindeksen opp med sitt beste resultat siden 1. september. Da steg den med 1,0 prosent til 747,27 poeng, ifølge E24.

Seadrill steg til topps på hovedindeksen med en økning på hele 13 prosent, fulgt av Aker Solutions, som etter å ha levert bedre regnskapstall enn markedet forventet steg med 5,9 prosent.

Mest omsatt var Yara International, hvis aksjekurs gikk opp med 4,9 prosent. Blant de øvrige større selskapene på børsen noterte DNB seg for en oppgang på 1,9 prosent, mens Statoil steg med 1,6 prosent og Telenor med 0,9 prosent. Marine Harvest falt med 0,8 prosent og Norsk Hydro med 0,3 prosent.

Blant de toneangivende aksjeindeksene i Europa gikk kun CAC 40 i Paris opp, med marginale 0,04 prosent. FTSE 100 i London gikk tilbake med like marginale 0,02 prosent og DAX 30 i Frankfurt falt med 0,1 prosent.

Oljeprisen bidro også til en fin avslutning på uken på Oslo Børs. Et fat nordsjøolje steg til 57,52 dollar, mens et fat amerikansk lettolje ved børsslutt ble omsatt for 51,59 dollar.

