Berger Røsland: Brexit blir jobb nummer én

NTB Innenriks

– Verdien av vår handel med Storbritannia var for et par år siden på 200 milliarder kroner årlig. Brexit er jobb nummer én, det blir en stor og viktig prosess for oss, og jeg gleder meg til å ta fatt, sa den nyutnevnte EU-ministeren under nøkkeloverrekkelsen fredag da hun tok imot kontornøkkelen fra sin forgjenger Frank Bakke-Jensen.

– Vi skal forhandle våre egne avtaler med Storbritannia etter hvert, og det blir krevende.

– Og vi som tror på at europeisk samarbeid er viktig, må fortelle den historien. EØS-avtalen er utrolig viktig for norske arbeidsplasser, fortsatte hun.

– På lengre sikt er det viktig å posisjonere Norge godt i Brussel, sa den nye EU-statsråden.

