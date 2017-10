Aktor vil ha daglig leder fengslet etter dykkerulykke

NTB Innenriks

Den 56 år gamle dykkeren Krasimir Krastev fra Frøya omkom under kamskjellsanking utenfor øya Smøla i 2014. Påtalemyndigheten mener at han omkom som følge av en lang rekke regelbrudd i selskapet.

– Det fremstår som opplagt at det er økonomisk motivert kriminalitet. Bruddene skjer for å klare å plukke mer skjell, sa aktor Knut Meek Corneliussen under sluttprosedyren i Nordmøre tingrett, skriver Adresseavisen.

Mannen sa seg ikke skyldig da rettssaken startet, og mente at det ikke var han som hadde ansvar for dykkernes sikkerhet. Tiltaltes forsvarer har bedt om full frifinnelse.

Aktor pekte imidlertid på at dette var den tredje dykkerulykken med dødelig utfall i samme selskap mens tiltalte hadde vært daglig leder. I 2008 døde 25 år gamle Ola Hansson, og i 2009 31 år gamle Piotr Nosowski.

Det ble ilagt foretaksstraff etter de to første dødsulykkene, men denne gangen la aktor ned påstand om åtte måneders fengsel, med en strafferabatt på tre måneder på grunn av lang saksbehandlingstid, altså fem måneders ubetinget fengsel.

(©NTB)