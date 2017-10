Ålgård-drapet: Drapssiktet kvinne løslatt fra varetekt

NTB Innenriks

Kvinnen er siktet sammen med en 29 år gammel mann, som fortsatt er i politiets varetekt.

– Kvinnen er fremdeles siktet for drap, men slik politiet vurderer det er det ikke lenger fare for bevisforspillelse om hun løslates. Vi mener heller ikke at det er gjentakelsesfare knyttet til kvinnen, sier påtaleansvarlig politijurist Lars Ole Berge til Stavanger Aftenblad.

Politiet har gjort gjentatte forsøk på å avhøre den siktede kvinnen, men det har ikke latt seg gjøre på grunn av kvinnens psykiske helsetilstand.

26 år gamle Kjetil Kilen Aase ble 12. august funnet død i en bolig i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer på Ålgård. Den 21 år gamle kvinnen ble sammen med en 29 år gammel mann siktet for drapet kort tid etter.

Mannen tilsto drapet, men trakk senere tilståelsen. I september erkjente han under et politiavhør at han forsøkte å partere liket til Kjetil Kilen Aase, og ifølge politiet erkjenner mannen også å ha vært til stede i leiligheten da Aase døde.

Likevel har mannen ikke erkjent straffskyld for verken drap eller likskjending, ifølge mannens forsvarer, advokat Christine Braastad Orre.

