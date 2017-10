Tunnelvifter i hele landet skal sjekkes etter uhell i Bergen

NTB Innenriks

Bare flaks gjorde at sjåføren av bilen ikke ble skadd da viften løsnet og falt ned i Lyderhorntunnelen i Bergen 6. oktober.

– Det som skjer i etterkant av denne hendelsen, er at det blir sendt ut en arbeidsordre fra Vegdirektoratet til alle regioner. Viftene vil så bli kontrollert ved første ordinære driftsstans, sier sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Vegdirektoratet til NRK.

Han mener at ubalanse på grunn av at flere vifteblader var borte, kan ha ført til vibrasjon og materialtretthet slik at viften i Lyderhorntunnelen falt ned. Nye vifter har en vibrasjonsalarm for å unngå dette.

(©NTB)