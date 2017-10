Trump vil sende tidligere admiral til Norge som ambassadør

NTB Innenriks

Det hvite hus kunngjorde torsdag at president Donald Trump ønsker å nominere Braithwaite, som i dag er visepresident i selskapet Vizient. Flere norske medier viderebrakte nyheten torsdag ettermiddag.

Braithwaite avsluttet sin militære karriere i 2011, etter 27 år i tjeneste. Han har blant annet tjenestegjort i Irak. Senere var han sjef for strategisk kommunikasjon ved den amerikanske ambassaden i Pakistan.

Braitwhaite har dessuten gjort NATO-tjeneste i Nord-Atlanteren og Arktis, ifølge en biografi på den amerikanske marinens nettsider.

Den tidligere ambassadøren Sam Heins gikk av etter Trumps valgseier i fjor. Da hadde posten stått tom i to og et halvt år, som følge av at tidligere president Barack Obamas førstevalg George Tsunis falt gjennom i utspørringen i Senatet.

De fleste av amerikanske ambassadører har bakgrunn som diplomater, men det er vanlig at amerikanske presidenter også utpeker utsendinger som har annen bakgrunn. De politisk utnevnte ambassadørene blir som regel byttet ut ved presidentskifte.

Det er ikke uvanlig at disse jobbene går til folk som har gitt økonomiske bidrag eller støttet opp om presidentvalgkampen. Obama fikk kritikk for å ha gått for langt i denne retningen.

De politisk utnevnte ambassadørene må godkjennes av Kongressen.

Utenriksdepartementet kunngjorde for øvrig at Norge har tatt imot ambassadører fra fire andre land torsdag. António Quinteiro Nobre fra Portugal, Jonas Paslauskas fra Litauen, Bolot Otunbaev fra Kirgisistan og Jaime Ortega Cucalón fra Panama overleverte sine akkrediteringsbrev til kong Harald og er dermed formelt å regne som representanter for sine land.

(©NTB)