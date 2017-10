Samferdselsministeren forsvarer postkutt

NTB Innenriks

Ifølge Nationen foreslår regjeringen å bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken. Det er en halv milliard mindre enn det Posten har beregnet at dette vil koste.

Regjeringen har fått kritikk for kuttet og er blitt beskyldt for å legge opp til kutt i posttilbudet.

– Det ligger ingen skjult agenda i dette. Dette går på å prøve å bevilge det som er riktig. Stortinget har sagt at de ønsker postombæring fem dager i uken. Hvis vi skal endre på det i framtiden, blir det en ny debatt i Stortinget først, sier Solvik-Olsen til NRK.

Han understreker at det fortsatt jobbes med tallene, og at det uansett vil bli gjort en etterregning hvor beløpet kan bli justert opp eller ned når det blir klart hva kostnadene blir.

– Posten har spilt inn et høyere krav enn det som ligger i budsjettet, men vi jobber med det tallmaterialet, sier samferdselsministeren.

Leder Odd Christian Øverland i Postkom, som organiserer ansatte i Posten, reagerer på at regjeringen ikke vil betale det Posten mener er nødvendig. Han viser til at postombæringen er noe staten har pålagt Posten.

– Staten eier Posten. Parallellen er at du som eier av en kolonialbutikk går inn i butikken og sier til de ansatte at noen kunder skal ha det og det og det av varene, men at varene ikke kommer til å bli betalt for. I mange andre sammenhenger ville man nesten kalt det kriminelt, sier Øverland til Nationen.

