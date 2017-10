Politiet oppbevarte 5 kilo amfetamin i ett år uten å vite det

NTB Innenriks

Ingen av de ansatte ved Åsane politistasjon i Bergen sjekket sekken som en soppjeger varslet politiet om i oktober 2015, skriver Bergens Tidende. Vedkommende ringte politiet og møtte en tjenestemann i skogen. Politimannen hadde imidlertid mye å gjøre og sekken ble lagt uåpnet på et foreløpig beslagsrom og uten at noen rapport ble skrevet.

Først etter et år, høsten 2016, ble sekken åpnet. Da bergenspolitiet forsto at de hadde hatt liggende en sekk med 5,4 kilo amfetamin i nær ett år, uten selv å skjønne det varslet de Spesialenheten for politisaker. Fire politimenn ble siktet, men ikke tiltalt, og Vest politidistrikt unngikk så vidt foretaksstraff.

Turgåeren, som fant sekken, sa til Spesialenheten at det ikke var tvil om at det var narkotika i sekken.

Av forklaringene til politimennene går det fram at de flere ganger diskuterte hva som burde gjøres med sekken, men ulike forhold førte til at ingenting skjedde. Funnet av sekken er et av de største enkeltbeslaget av amfetamin i Vest politidistrikt de siste årene.

I vedtaket stiller Spesialenheten spørsmål ved hvorfor ingen åpnet sekken og så hva som lå oppi den. Selv om politimannen som fant sekken ikke hadde skrevet rapport, kunne kollegene ha undersøkt sekken, mener Spesialenheten.

