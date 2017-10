Kvinne har anmeldt gruppevoldtekt i Harstad

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 4.30 natt til torsdag, ifølge Harstad Tidende. Voldtekten skal ha funnet sted i en leilighet i sentrum av byen.

Kvinnen meldte voldtekten til politiet like etter at den hadde funnet sted og ble sendt rett til legevakten for undersøkelse.

– Kvinnen har vært til undersøkelse på sykehuset og blir tatt hånd om av hjelpeapparat, sier politioverbetjent Tommy Johnsen ved Harstad politistasjon.

Alle de involverte i saken er bosatt i Harstad og er norske statsborgere. Alle involverte skal være i 20-årene, opplyser politiet.

– Vi ønsker akkurat nå ikke si hvor mange som er pågrepet, men det er flere, sier Johnsen, som understreker at politiet tar saken alvorlig.

