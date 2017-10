Aktor mener 34-årig terrortiltalt skal dømmes til ni års fengsel

NTB Innenriks

Aktoratet mener bilder, elektronisk kommunikasjon og tiltaltes egen forklaring beviser at han har gjort seg skyldig i terrordeltakelse, skriver VG.

I sin prosedyre la statsadvokat Kim Sundet særlig vekt på kommunikasjonen 34-åringen har hatt med venner og familie i Norge, samt meldinger mellom tiltalte og den etterlyste IS-krigeren Kim André Ryding (27) fra Moss, som 34-åringen har forklart at han møtte i Raqqa.

Sundet mener saken er enestående i norsk sammenheng fordi 34-åringen er den nordmannen som har oppholdt seg lengst i IS-kontrollerte områder og deretter kommet tilbake til Norge.

Trønderen nekter straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham etter oppholdet i Syria fra november 2014 til april 2016. Han hevder han ikke var involvert i militær tjeneste for IS, men at han dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen mot Bashar al-Assad.

Politiet har beslaglagt nesten 13.000 meldinger fra tiltaltes telefon. I meldinger hjem til Norge har han blant annet skrevet at han «leve under sharia-loven» og «kjæmpe mot dæm som drepe muslima». I en annen melding har han skrevet «æ e isis nu å det e æ stolt av», skriver Adresseavisen.

Trening og opplæring

Paragrafene 34-åringen er tiltalt etter, har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Mannen er tiltalt for blant annet å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han er også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Rettssaken startet i Oslo tingrett 2. oktober og avsluttes fredag.

Tre trøndere

Den nå 34 år gamle mannen er en av tre trøndere som reiste til Syria. De to første som dro, var et par, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. Begge var i 20-årene og hadde konvertert til islam. 33-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria.

Fem personer i Norge er så langt dømt for deltakelse den ytterliggående jihadistgruppen Den islamske staten (IS).

Ifølge PST har om lag 100 norsk fremmedkrigere reist til Syria.

– Rundt 40 har returnert, mens 20 regnes som drept. Dermed står vi igjen med 40 som er igjen der nede, sa informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets etterretningstjeneste (PST) til NTB onsdag.

