Aktor ber om ni års fengsel for terrortiltalt trønder

Aktoratet mener bilder, elektronisk kommunikasjon og tiltaltes egen forklaring beviser at han har gjort seg skyldig i terrordeltakelse, skriver VG.

I sin prosedyre la statsadvokat Kim Sundet særlig vekt på kommunikasjonen 34-åringen har hatt med venner og familie i Norge, samt meldinger mellom tiltalte og den etterlyste IS-krigeren Kim André Ryding (27) fra Moss, som 34-åringen har forklart at han møtte i Raqqa.

Sundet mener saken er enestående i norsk sammenheng fordi 34-åringen er den nordmannen som har oppholdt seg lengst i IS-kontrollerte områder og kommet tilbake til Norge.

Trønderen nekter straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham etter oppholdet i Syria fra november 2014 til april 2016. Han hevder han ikke var involvert i militær tjeneste for IS, men at han dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen mot Bashar al-Assad.

Politiet har beslaglagt nesten 13.000 meldinger fra tiltaltes telefon. I meldinger hjem til Norge har han blant annet skrevet at han «leve under sharia-loven» og «kjæmpe mot dæm som drepe muslima». I en annen melding har han skrevet «æ e isis nu å det e æ stolt av», skriver Adresseavisen.

Paragrafene 34-åringen er tiltalt etter, har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

