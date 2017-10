Statsadvokaten sier nei til å gjenåpne fryseboksdødsfall

NTB Innenriks

– Jeg har gått gjennom saken og kan ikke se at det er grunnlag for å omgjøre henleggelsen eller iverksette ytterligere etterforskning, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen til Fædrelandsvennen.

Det var i juli 1999 at den 44 år gamle kvinnen ble funnet død i en fryseboks i sitt eget hjem i Søgne. Politiet etterforsket saken som et mistenkelig dødsfall, men konkluderte til slutt med at hun hadde tatt sitt eget liv.

44-åringens eldste sønn, Raymond Ingerseth-Sandvold, slo seg aldri til ro med dette og har i 18 år kjempet for gjenåpning av saken. Det ble blant annet funnet en snor bundet rundt kvinnens venstre håndledd. Det ble også funnet DNA-spor av en mann på denne snoren. En pappeske sto dessuten oppå lokket på fryseboksen.

Høsten 2015 beordret Statsadvokaten i Agder politiet til å gjennomføre nye DNA-analyser av en snor som ble funnet rundt morens håndledd.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer i etterforskningen, men min konklusjon er at det ikke er grunnlag for å si at vedkommende døde på grunn av en straffbar handling, sier Holmen.

Sønnen sier han skuffet over statsadvokatens og hans advokat, Harald Jahren, varsler at avgjørelsen vil innklages til Riksadvokaten.

Ingerseth-Sandvold har blant annet vist til at moren led av klaustrofobi og tror ikke på at hun ville lagt seg frivillig i en fryseboks. Fryseboksen skal ha vært fylt med mat, men da kvinnen ble funnet død var maten borte, ifølge Fædrelandsvennen.

