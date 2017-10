Posten-ansatt åpnet pakker og tok innholdet selv – dømt til fengsel

NTB Innenriks

Den 23 år gamle mannen har forklart til politiet at han ikke forsto hvor mye han hadde tatt eller hvor store verdier det dreide seg om før politiet kom til ham.

Han har innrømmet at han i perioden fra midten av mai i år til slutten av juli åpnet flere postforpakninger og tok gjenstandene i disse. Ifølge dommen fra Oslo tingrett dreide det seg om mobiltelefoner, pulsklokker, en datamaskin, dataspill og klær.

Mannen har oppgitt at han ikke hadde tenkt å selge tingene. Ifølge dommen fra Oslo tingrett hadde gjenstandene en verdi på 132.000 kroner. Mannen har uttalt at han ble sjokkert over å høre at det var så store verdier.

Oslo tingrett legger i skjerpende retning vekt på bedrageriets størrelse og det at forholdet skjedde over en tid. Retten påpeker også at underslaget var et tillitsbrudd mot Posten.

Mannen får imidlertid strafferabatt for å ha gitt en uforbeholden tilståelse. Oslo tingrett mener straffenivået for denne type forhold ligger på 75 dagers fengsel. 23-åringen får 15 dagers strafferabatt og dømmes derfor til 60 dagers fengsel.

Mannen har tatt betenkningstid for å avgjøre om han eventuelt skal anke dommen.

(©NTB)