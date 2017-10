PST tror norsk IS-kriger likevel ikke er død

NTB Innenriks

Mannen ble meldt drept høsten 2014 av TV 2. Dødsfallet ble senere også vurdert som sannsynlig av politiet i en senere straffesak.

Men under rettssaken mot en terrortiltalt 34-åring fra Verdal kunne PST opplyse at den antatt døde IS-krigeren fortsatt skal være i live, skriver Adresseavisen.

Mannen, som er norskeritreer, skal ha kommet ganske høyt i organisasjonen IS, og hadde en lederposisjon i gruppa da han ble meldt drept.

PST opplyser nå at mannen snakket med sin svoger på telefon senest 21. mai i år. Også korrespondanse fra februar 2016 er registrert.

Kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter overfor avisen at de fortsatt etterforsker mannen for deltakelse i en terrororganisasjon.

Til tross for myndighetenes kunnskap om at mannen i slutten av tjueårene likevel er i live, er han ikke lenger å finne på Interpols liste over etterlyste terrorister, skriver avisen.

