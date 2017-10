Nytt OBS-varsel for Sørlandet

NTB Innenriks

OBS-varselet kommer noe tidligere enn vanlig, og er noe usikkert for slutten av perioden, men for fredag og lørdag er prognosen så sikker at varselet sendes ut nå.

– Varselet gjelder for akkumulert nedbør gjennom helgen i Agder-fylkene, Telemark og Vestfold. Det vil komme mellom 70 og 150 millimeter nedbør over de tre dagene, mest regn kommer fredag kveld og lørdag, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det store spriket i nedbørsmengden skyldes at meteorologene er noe usikker på hvor mye nedbør som kommer søndag.

– Vi har rett og slett ikke prognoser vi stoler helt på, så det kommer justeringer på anslagene. De første dagene er vi rimelig trygge på, og det er helt klart at det blir relativt vått på Sørlandet denne helgen, sier Thyness.

Hun sier at en av årsakene til at de går tidligere ut enn vanlig er at nedbøren kommer i områder som så vidt har tørket opp og at de derfor vil gi folk i området tid nok til å forberede seg.

Samtidig viser prognosene at nedbøren hovedsakelig vil komme i de kystnære områdene og at den vil avta jo lenger inn i landet den kommer. Det betyr at den vil ha «kortere vei» ned til havet og ikke vil samle seg opp langt inne i landet og flomme nedover store områder, ifølge meteorologen.

