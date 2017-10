Fallet i nyboligsalget fortsetter – frykter tap av arbeidsplasser

NTB Innenriks

Antall nye boliger som er solgt så langt i år, er 20 prosent lavere enn i samme periode i fjor, ifølge ny statistikk fra Boligprodusentenes Forening.

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk. Dette er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier administrerende direktør Per Jæger i foreningen.

Han regner med at vil se en effekt i sysselsettingen allerede om seks til tolv måneder dersom fallet i nyboligsalget fortsetter.

Salget av nye leiligheter har falt mest så langt i år, med en nedgang på 35 prosent fra i fjor. Salget av eneboliger har falt med 11 prosent, mens salget av småhus har økt med 18 prosent.

