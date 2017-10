Asylsøker dømt for voldtekt på Gardermoen

NTB Innenriks

Overgrepet fant sted i mars 2016, skriver Nettavisen. Den fornærmede kvinnen, også i 20-årene, satt inntil veggen ved heisen ved parkeringskjelleren og ventet på kjæresten sin da hun ble oppsøkt av den 20 år gamle asylsøkeren.

Han skal innledningsvis ha fremstått hyggelig, gitt komplimenter og bedt om kontaktopplysninger, noe kvinnen avslo.

Deretter skal asylsøkeren ha forsøkt å kysse henne på munnen, hvorpå kvinnen trakk seg unna. Han holdt henne så fast, befølte henne og begikk seksuelt overgrep mot henne, mens kvinnen forsøkte å vri seg unna og ropte på hjelp, ifølge i dommen.

Politiet fant samme kveld fram til mannen etter å ha gått gjennom overvåkningsbilder fra stedet. Han ble like etter pågrepet på institusjonen han bor på.

I straffutmålingen ble det lagt vekt på spørsmålet om asylsøkeren var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, noe retten kom fram til at han var.

Aktors påstand var at mannen skulle dømmes til fengsel i ett år og ni måneder, men retten synes dette var for mildt og dømte til to års fengsel og til å betale 120.000 kroner i erstatning til kvinnen.

20-åringens advokat, Per Ove Marthinsen, har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt de vil anke dommen.

– Jeg må snakke med ham før vi tar stilling til om vi skal anke, sier Marthinsen til Nettavisen.

