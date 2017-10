Amerikanske marinekorpssoldater til Indre Troms i vinter

NTB Innenriks

Generalmajor i Hæren Odin Johannessen sier til Klassekampen at Forsvaret «lager et tilbud for alliert trening som gjør det attraktivt å komme hit».

– Noen vil antakeligvis komme i vinter, og noen vil komme neste vinter, sier han.

– Kommandanten i det amerikanske marinekorpset har sagt at han vil gjenoppbygge evnen til vinterkrigføring. For å gjøre det, må han dra der det er vinter. Derfor ser han om han kan sende den rotasjonsbaserte styrken til den nordlige delen av Norge, sier Johannessen.

330 amerikanske marineinfanterister er stasjonert på Værnes i Nord-Trøndelag. Denne styrken er planlagt å være der til 2018, men interne dokumenter viser at amerikanerne ser på styrken som «vedvarende».

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekrefter overfor NTB at avdelingen, som han i likhet med norske forsvarspolitikere omtaler som «den rotasjonsbaserte styrken fra det amerikanske marinekorpset», skal trene med norske styrker i Troms.

– Men det er viktig å presisere at det ikke foreligger noen planer for en endring av innretningen, eller utvidelse, av rotasjonsordningen på Værnes, understreker Bruun-Hanssen.

Han viser videre til at Alliert treningssenter flyttes fra Åsegarden utenfor Harstad til Indre Troms

– Det gjøres nå et arbeid for tilrettelegging av alliert trening i Troms, knyttet til den vedtatte nedleggelsen av treningssenteret på Åsegarden. Trening i Troms er aktuelt for blant annet amerikanske, britiske og nederlandske styrker, sier Forsvarssjefen i en epost.

