63-åring alvorlig hodeskadd i Bergen – politiet etterlyser vitner

NTB Innenriks

Mannen ble funnet på vest for terminalbygget på Strandkaien i Bergen sentrum like etter klokken 20 søndag kveld. Mannen ble først kjørt med ambulanse til legevakten, men ble deretter sendt videre til Haukeland universitetssjukehus, der han har ligget siden han ble funnet, skriver Bergens Tidende.

– Vi vet ikke om skadene skyldes ytre vold eller om dette har vært et uhell, for eksempel et fall. Skadene han hadde kan oppstå ved et fall, og det er kanskje den mest plausible forklaringen. Foreløpig har vi ingen indikasjoner på vold. Men vi vet ikke, sier Jannike Bremar Johannesen, som leder voldsseksjonen ved Bergen politistasjon.

Johannesen sier politiet etterlyser vitner som kan kaste lys over hva som har skjedd. Politiet er spesielt interessert i å komme i kontakt med en ung kvinne. Ifølge kvinnen som fant mannen, kom den unge kvinnen med bil til stedet og fortalte at hun hadde sett mannen før han ble funnet.

Det har så langt ikke vært mulig å avhøre 63-åringen.

