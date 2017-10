Skjebnedøgn for Mannen

NTB Innenriks

I løpet av den siste uken har Veslemannen beveget seg over 70 centimeter. Rødt farenivå opprettholdes.

02.20 natt til tirsdag startet nok en runde med vanntilførsel på Veslemannen, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I en pressebrifing tirsdag morgen opplyste sjefgeolog ved NVE, Lars Harald Blikra, at det tilføres 18.000 liter vann til Veslemannen hver fjerde time.

Hastigheten i fjellpartiet har på grunn av kulde og snø avtatt noe i løpet av natten. Blikra opplyser at vanntilførselen vil fortsette utover dagen.

– Det tar fire og en halv time før vi ser påvirkningen på bevegelsen, og vi ser nå en svak økning, sier Blikra.

Måleinstrumenter ute av drift

Tirsdag formiddag opplyser NVE til TV 2 at alle de tre «strekkstagene», som på fagspråket kalles ekstensometer, nå har røket. Måleinstrumentene har vært montert på tre punkter, med den ene enden skrudd fast i stabilt fjell, og den andre enden festet i de løse massene.

– Jeg kan bekrefte at alle tre ekstensometerene er ute av drift. De har ramlet ut på grunn av store bevegelser. Vi har nå satt opp en radar til for å kunne ha større sikkerhet rundt målingene, sier geolog Brigt Samdal til kanalen.

Han påpeker at NVE nå har valgt ut nye punkter for radarmålinger og utplassert den ekstra radaren for å forsterke systemet

Mer enn i hele 2016

Den siste uken har det vært bevegelser i Veslemannen på over 70 centimeter, noe som er mer enn i hele 2016. Blikra påpeker at bevegelsene bare har påvirket Veslemannen, ikke resten av fjellet.

Det siste spesialvarselet fra met.no indikerer lavere temperaturer enn tidligere og nedbøren som kommer vil sannsynligvis være snø. Dette vil redusere den naturlige tilførselen til området, opplyser NVE.

Ifølge ordfører Lars Olav Hustad, begynner situasjonen å tære på de evakuerte beboerne, men de er fremdeles ved godt mot.

Til VG sier ordføreren at det er dårlige nyheter at det er meldt kaldt vær framover.

– Den gode nyheten er at vanningssystemet har begynt å virke. Denne dagen er helt avgjørende, fordi det er meldt kaldt vær fra i natt. Går det ikke i dag, er det tvilsomt om det blir noe denne gangen heller, sier Hustad til VG.

Vil få hele Veslemannen ned

Det var mandag ettermiddag NVE opplyste at de ønsket å gjenoppta vanntilførselen til fjellpartiet.

– Målet vårt er å få hele Veslemannen ned, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein kan rase nedover fjellsiden.

For halvannen uke siden tilførte NVE 75.000 liter vann bare i løpet av drøye seks timer. Selv om bevegelsene økte mye, ble fjellpartiet stående. Denne gangen håper NVE at de har lykken med seg.

