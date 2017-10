Ringerike sykehus roses av prestisjetidsskrift etter 22. juli

NTB Innenriks

Vestre Viken Ringerike sykehus behandlet 35 ungdommer fra Utøya i løpet av noen timer 22. juli 2011. Sju måtte flys til Ullevål sykehus etter å ha fått stabiliserende behandling. Alle 35 overlevde, skriver Aftenposten.

Avisen gjengir konklusjonen til forskningen på sykehusets innsats etter skytemassakren på Utøya publisert hos BMJ. Samtaler med 30 involverte helsemedarbeidere er bakgrunnen for artikkelen som forsker Aleidis Skard Brandrud med 15 andre fagfolk står bak.

«De avgjørende faktorene for suksessen (beredskap, ledelse, nettverk og improvisasjonsevne) kan være universelt gjeldende for å forstå betingelsene for fleksible og sikre helsetjenester, og av allmenn interesse for kvalitetsforbedring i helsevesenet», heter det i konklusjonen.

«En katastrofe kan skje hvor som helst. Ringerike-eksempelet er viktig fordi det viser at en godt planlagt traumetjeneste kan takle en slik situasjon. Dessuten viser det at helsepersonell kan takle ekstreme forhold til tross for at de selv kanskje bare én gang har deltatt i slike katastrofesituasjoner», skriver BMJ på lederplass.

Tidsskriftet beskriver sykehusets innsats som en «enestående prestasjon» som gir viktig lærdom.

