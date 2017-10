Regjeringen snur – freder støtten til matsvinntiltak

NTB Innenriks

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke fått med meg at Matvett var omfattet av støtteordningene som ble avviklet på landbruksområdet. På grunn av Matvetts sentrale rolle ble jeg derfor enig med landbruksministeren om å finne en løsning for dette sekretariatet. Vi vil sikre at Matvett får uendret bevilgningsnivå også i kommende budsjettperiode, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.

Miljøministeren har tidligere fått kritikk fra NHO og Virke, som viste til at han undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett under tre uker før kuttet ble annonsert.

– Det er veldig spesielt at man velger å fjerne så mye økonomisk støtte til det arbeidet nesten før blekket er tørt på de avtalene som er inngått. Det er en veldig dårlig start på et samarbeid, sa direktøren for NHO Mat og drikke, Petter Haas Brubakk til TV 2.

Helgesen understreker at han fortsatt mener at avtalen er svært viktig.

– Matvett har vært en pioner i arbeidet for å redusere matsvinnet i Norge, og svært viktig i den nye og omfattende bransjeavtalen mot matsvinn, sier han.

I statsbudsjettet for 2018 kuttet regjeringen også pengestøtten til et annet tiltak mot matsvinn, Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige. Foreløpig er det ikke planer om å videreføre denne støtten.

(©NTB)