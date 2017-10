Listhaug vil unnta humanitære organisasjoner krav om arbeidstillatelse

NTB Innenriks

– Dette gjelder kun svært korte arbeidsforhold som er nødvendig å utføre i Norge. Kommer man fra et land hvor Norge krever visum ved innreise, må man fortsatt søke visum på vanlig måte, understreker innvandrings- og integreringsministeren.

Etter dagens regelverk må utlendinger ha oppholdstillatelse med rett til å arbeide for å kunne på delta på for eksempel møter, strategisamlinger og opplæring i Norge.

Departementet foreslår at utenlandske ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, skal unntas kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold, ved deltakelse på kurs, seminarer og møter i Norge inntil 14 dager per kalenderår.

Forslaget kommer etter at politiet i 2016 innledet utvisningssak mot to utenlandske ansatte i Flyktninghjelpen på grunn av manglende arbeidstillatelse for å delta på kurs.

Forslaget er sendt på høring med frist 8. desember 2017.

