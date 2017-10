Fjerner støtte til formidling av overskuddsmat selv om avtale med matbransjen fredes

NTB Innenriks

Etter kritikk om avtalebrudd grep klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) inn og avblåste landbruksministerens kutt i økonomisk støtte til organisasjonen Matvett, som jobber for å begrense matsvinn.

På vegne av fem departementer undertegnet Helgesen en avtale med Matvett for litt over to uker siden. Så kom statsbudsjettet, hvor støtten var fjernet.

– Jeg hadde ikke fått med meg at Matvett var omfattet av støtteordningene som ble avviklet på landbruksområdet, innrømmer Helgesen overfor NTB.

– Smålig, mener Ap

Kritikken fra bransjen og opposisjonen forsvinner likevel ikke, tross Helgesens delvise inngripen overfor regjeringskollega Jon Georg Dale (Frp) i Landbruksdepartementet.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen nemlig også å kutte støtten til det frivillige arbeidet i regi av Matsentralen – som formidler overskuddsmat fra butikkene til fattige. Det kuttet er det ingen planer om å reversere.

– Dette er smålig. Jeg reagerer sterkt på at regjeringen vil kutte støtten til Matsentralen. De legger ned en stor frivillig innsats for at fattige skal få mat som ellers ville blitt kastet, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.

Krever reversering

Også i næringen reageres det skarpt.

– Avtalen om å redusere matsvinn er tydelig på at myndighetene skal bidra til å legge til rette for donasjon av mat i samarbeid med matbransjen. Her gjør Matsentralen en veldig viktig innsats. Derfor må også dette kuttet reverseres, krever direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare.

Størksen legger til at hun er glad for at Helgesen tok grep og sørget for å sikre fortsatt støtte til Matvett, som er mat- og serveringsbransjens paraplysatsing for å forebygge og redusere matsvinn i samarbeid med myndighetene. Men hun understreker også:

– Skal vi nå de ambisiøse målene i avtalen, forutsetter det at alle partene gjør en stor innsats.

– Dårlig håndverk

Matvett er mat- og serveringsbransjens satsing for å forebygge og redusere matsvinnet i Norge, og er et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningsmiljøer.

Ifølge Helgesen vil Matvett vil få samme tilskudd i 2018 som i år.

– Jeg er blitt enig med landbruksministeren om å finne en løsning, sier han til NTB.

Snuoperasjonen imponerer ikke Ap:

– I beste fall dreier dette seg om dårlig politisk håndverk fra Høyre og Frp, sier Sandtrøen.

– Regjeringen gjør ferdig hoveddelen av statsbudsjettet i august, og både landbruksministeren og miljøvernministeren burde derfor vite at de skulle kutte i tiltak mot matsvinn, utdyper han.

