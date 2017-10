FHI-forsker mener Kreftregisteret overdriver og feilinformerer kvinner

NTB Innenriks

Hovedkonklusjonen i mandagens rapport fra Kreftregisteret er at mammografiprogrammet har redusert dødeligheten for brystkreft for dem som møter til screening, med 40 prosent.

18.640 kvinner har fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Zahl mener Kreftregisteret overdriver og dermed feilinformerer kvinner, melder NRK.

– Når man sier at 18.000 kvinner er blitt diagnostisert gjennom mammografiprogrammet, burde man også komme med et tall på hvor mange som er overdiagnostisert, sier Zahl til statskanalen. Han tror over halvparten av de 18.000 aldri burde vært behandlet for brystkreft.

– Det er fare for overbehandling i all type diagnostikk, men innenfor brystkreft vet vi at svulster kan ligge rolig lenge og så plutselig våkne opp. Derfor tilbys alle kvinner som har kreftceller i svulsten behandling, svarer Solveig Hofvind, seksjonsleder for mammografiprogrammet i Kreftregisteret.

