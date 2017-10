Drapsdømt ektemann i Hordaland trekker anke

NTB Innenriks

Det var i februar 2015 at en 39 år gammel seksbarnsmor ble funnet knivdrept i familiens hjem på Follese på Askøy utenfor Bergen.

Kvinnens ektemann meldte seg selv for politiet, og tilsto drapet.

Etter drapet ble den nå 44 år gamle mannen dømt til 17 års fengsel, men anket dommen fordi han mente den var for lang, og at drapet ikke foregikk under særdeles skjerpede omstendigheter.

Ankesaken skulle startet i Gulating lagmannsrett denne uken, men Statsadvokatene i Hordaland bekrefter overfor Bergens Tidende at anken er trukket.

– Etter en helhetsvurdering valgte han for noen uker siden å trekke anken. Hensynet til barna veier tungt, sier forsvarer Brynjulf Risnes til avisa.

Dermed er dommen mot 44-åringen rettskraftig.

