To bygninger brant ned på Træna

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.35 søndag kveld. Et kontorbygg og et verksted tilhørende Nova Sea var begge overtent.

Ifølge politiet bidro brannvesenet i Bodø og et Sea King-helikopter i arbeidet. Sea King-helikopteret fraktet ytterligere mannskaper og utstyr fra Lovund til øya. I tillegg bisto Forsvaret med et kystvaktskip.

Spredningsfaren hadde ifølge politiet minsket like før klokken 1. To timer senere hadde nødetatene kontroll. Begge bygningene er nedbrent.

– Det er ikke fare for spredning. Det ulmer litt under taket, så brannvesenet driver med nedkjøling. Mannskaper fra Kystvakta, sivilforsvaret og lokale brannmannskaper er i innsats, sa operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB.

Bernhoft bekrefter at to personer har blitt eksponert for røyk og at de er kontrollert av helsevesen. Det er ikke kjent om de to er ansatte i Nova Sea, som leier begge byggene som har brent ned.

Flere personer i området ble evakuert, og politiet oppfordret folk til å holde seg minimum 250 meter unna området som følge av flere gassflasker i den ene bygningen.

– De ligger under taket, så vidt vi vet. Vi vet ikke noe om innholdet i disse. Det kjøles ned og er en del av etterslukkingen, opplyste Bernhoft.

