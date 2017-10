Negativ start på uka på Oslo Børs

NTB Innenriks

Av de mest omsatte selskapene kunne børslokomotivene Norsk Hydro og Statoil begge skilte med oppgang. Norsk Hydro gikk fram 1,22 prosent, mens Statoil hadde en oppgang på 1,12 prosent.

DNO hadde det største kursfallet av de ti mest omsatte selskapene med 5,39 prosent. Marine Harvest (-0,85 prosent), DNB (-1,53), Yara (-0,13), Telenor (-0,24) og Orkla (-0,41) falt også på ukas første handledag, mens Subsea7 gikk fram med 0,67 prosent.

Flere av de toneangivende europeiske børsene hadde en positiv dag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,12 prosent og CAC 40 i Paris med 0,22 prosent. FTSE 100 i London endte svakt ned med 0,05 prosent.

Økte spenninger mellom irakiske myndigheter og kurderne om oljebyen Kirkuk i Nord-Irak har bidratt til en stigning i oljeprisen siden slutten av forrige uke, ifølge DNB Markets' morgenrapport mandag. Kirkuk eksporterer daglig nærmere 550.000 fat, og frykt for en videre oppblussing av konflikten har sendt oljeprisen opp.

Siden fredag har prisen på nordsjøolje hatt en oppgang på godt over to prosent, og ved 15-tiden mandag ble et fat omsatt for over 58 dollar. Like før klokka 18 ble et fat nordsjøolje omsatt for 57,60 dollar.

(©NTB)