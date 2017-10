NVE vil tilføre mer vann til Veslemannen

NTB Innenriks

– NVE har folk på Mannen for å se om det er mulig å få etablert vanntilførsel etter frosten sist uke. Rødt farenivå opprettholdes, opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat mandag ettermiddag.

Det er ikke klart om og eventuelt når man vil sette i gang med ytterligere tilførsel av vann for å forsøke å framprovosere et ras. Sjefgeolog Lars Harald Blikra sier imidlertid til NRK at vanning av fjellet startes så snart det lar seg gjøre, og at dette kan skje allerede mandag kveld.

– Målet vårt er å få hele Veslemannen ned, sa Blikra på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.

– Fjellet er urolig

Mandag ettermiddag viste de siste målingene at bevegelsene i de øvre delene Veslemannen hadde variert mye, men at det mest aktive partiet beveger seg med en hastighet som tilsvarer om lag 30 centimeter i døgnet. Bevegelsene i den nedre delen økte mandag formiddag til en jevn bevegelse som tilsvarer en hastighet på om lag 2 centimeter i døgnet.

NVE hevet søndag nok en gang farenivået til rødt etter at bevegelsene hadde økt til rekordhøye 36 centimeter per døgn i den mest aktive delen av fjellpartiet.

Natt til mandag gikk det om lag elleve steinsprang, og det ble observert ytterligere steinsprang på formiddagen og senere mandag ettermiddag.

– Vi har kontroll over situasjonen, så det er ikke dramatisk. Men fjellet er urolig, sier Blikra.

Evakuert

5. oktober ble farenivået på Mannen hevet til rødt, og beboere i fire husstander ble evakuert. NVE forsøkte da å fremprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekken, men uten å lykkes. Beboerne fikk returnere 8. oktober.

Søndag måtte beboerne nok en gang evakuere, for femte gang på to år. Ordføreren i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, sier de evakuerte beboerne etter forholdene har det bra.

Det var meldt regn og sludd utover mandagskvelden og natt til tirsdag, men det ligger an en plussgrad eller to og enda mer regn tirsdag formiddag og tidlig ettermiddag.

For halvannen uke siden tilførte NVE 75.000 liter vann bare i løpet av drøye seks timer. Selv om bevegelsene økte mye, ble fjellpartiet stående. Denne gangen håper NVE at de har lykken med seg.

