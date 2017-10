BI og NHH inne på eksklusiv internasjonal mastergrad-liste

NTB Innenriks

En Executive MBA er en erfaringsbasert mastergrad for ledere med lang arbeidserfaring.

BI er rangert som beste utdanningsinstitusjon i Norden, og er en av få skoler med to MBA-programmer på lista. BIs samarbeidsprogram med School of Management ved Fudan Universitet i Kina har klatret opp en plass fra i fjor, til 38 plass, og skolens Internasjonale EMBA havner på en 99. plass.

– Vi er svært glade for denne rangeringen. Det viser at vårt langvarige samarbeid med School of Management ved Fudan Universitetet i Shanghai gir uttelling for våre studenter, for våre alumni og for BI, sier rektor ved BI, Inge Jan Henjesand i en pressemelding.

NHH deltar med tre MBA-programmer i rangeringen, MBA i Strategisk ledelse, MBA i økonomisk styring og ledelse og MBA i Global Seafood. Skolen havner på en 88. plass.

– Vi har jobbet grundig med å utvikle hele vårt etterutdanningstilbud, blant annet med en ny sjømat-MBA. At vi nå er inne på denne rangeringen tar jeg som en bekreftelse på at vi er på rett vei, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Det inngår 16 kriterier i den endelige rangeringen, og det er kandidatens lønn- og karriereutvikling som betyr mest. Internasjonalt innslag blant studenter og ansatte teller også med, og det samme gjør kvinneandel. I tillegg kommer kunnskapsproduksjon i form av doktorgrader og forskningspublisering.

Det er Kellogg/HKUST Business School i Kina som troner høyest på lista.

