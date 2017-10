Arkitektfirma vil ha omkamp om nytt regjeringskvartal

NTB Innenriks

Nye opplysninger om rådgiverhabilitet, konkurransefordeler som ikke er utlignet og juryens habilitet gjør at Team G8+ ikke ser noe annen mulighet enn å klage på tildelingen, heter det i en pressemelding fra arkitektteamet som kom på andreplass i konkurransen.

Partner Lars Haukeland i LPO arkitekter og talsperson for Team G8+ hevder konkurransen ikke har foregått etter boka.

– Verken vi, bransjen eller Statsbygg kan leve med uregelmessigheter. Det er som å delta i et maraton og etterpå oppdage at vinneren startet en halvtime før oss andre, sier han.

– Konkurransefordel

Team G8+ mener vinnerteamet Team URBIS hadde en konkurransefordel, fordi selskaper i teamet blant annet har utviklet reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet for Statsbygg.

Denne fordelen skulle Statsbygg utligne i konkurransen, og tilbudene ble levert inn anonymt. Men ifølge Team G8+ var konkurransefordelen mye større og mer omfattende enn tidligere opplyst. I tillegg påstås det at to av jurymedlemmene var inhabile.

– Det viser seg at to av juryens medlemmer – inkludert jurylederen – har samarbeidet tett med vinnerlaget forut for konkurransen, sier Haukeland.

Til etterretning

Advokat Inger Roll-Matthiesen fra Schjødt bistår TeamG8+. Hun sier til NRK at klagen kan føre til at hele regjeringskvartalet må utsettes. Selskapene krever ifølge kanalen en ny konkurranse eller diskvalifisering av vinneren.

– Vi tar klagen til etterretning, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Hun kan ikke si nå om klageprosessen vil føre til forsinkelser i prosessen, men tilføyer at klagebehandlingen i seg selv neppe vil få følger for framdriften i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.

Til selve innholdet har hun foreløpig ingen kommentarer.

– Vi skal sette oss inn i klagen og behandle den grundig før vi kan komme med noen synspunkter om innholdet, sier hun.

(©NTB)