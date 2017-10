Tunnel gjenåpnet i Bergen etter køkaos

NTB Innenriks

Nyheten fra Statens vegvesen natt til søndag var at tunnelen er åpnet igjen, og at den nå vil forbli åpen, skriver Bergens Tidende.

– Mannskapene har stått på dag og natt for å få på plass midlertidig brannventilasjon slik at trafikken igjen kan kjøre gjennom Lyderhorntunnelen. Vi er mektig imponert over innsatsen og veldig glad på trafikantenes vegne, sier prosjektleder Kathrine Løno Lahlum i en pressemelding.

Bergensavisen skriver at østgående løp av tunnelen er åpnet for trafikk. Lyderhorntunnelen kommer fortsatt til å holdes stengt om nettene framover for videre utbedringsarbeid.

Lyderhorntunnelen i Bergen ble opprinnelig stengt fra fredag til mandag, etter at det forrige torsdag falt en to hundre kilo tung tunnelvifte ned foran en bilfører. Etter å ha undersøkt de resterende viftene i tunnelen, besluttet Statens vegvesen å stenge tunnelen uten forvarsel natt til fredag, for å umiddelbart starte arbeidet med å skifte ut alle viftene i tunnelen.

Stengingen førte til svært lange køer fredag – på det verste var køen på tre timer. Lørdag ble tunnelen holdt åpen i to timer for å ta unna morgenrushet, men ved 11-tiden ble det meldt om saktegående kø i området. Vegtrafikksentralen opplyste da at køene begynte ved Storavatnet, der veien fra Askøy og Sotra møtes, og gikk ned til Loddefjord sentrum.

