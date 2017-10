Eksperter venter rentekrig, som du vil tjene på

NTB Innenriks

De beste kundene til Danske Bank får nå en rente på 1,95 prosent. Og i løpet av kort tid kommer flere banker til å kutte renta med opptil 0,25 prosentpoeng, og med det legge sine gunstigste betingelser under 2 prosent, tror aktører som følger markedet. Det skriver Dagens Næringsliv.

– Når noen drar i gang festen, vil resten ønske å bli med, sier Pål Ringholm, analysesjef i Sparebank 1 Markets.

Bankenes fortjeneste – differansen mellom kostnadene for å låne penger og det de henter inn igjen i form av renteinntekter fra kundene – har vært like under eller over 1 prosentpoeng. I løpet av 2017 har fortjenesten økt gradvis. Ringholm tror bankene vil se seg tjent med å dele noe av overskuddet med kundene.

– Bankene har tjent mye penger på å holde rentene kunstig høye når pengemarkedsrenten har falt så mye som den har gjort, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, når han får høre nyheten om Danske Banks rentekutt.

Også han tror konkurransesituasjonen vil medføre at flere banker kommer til å følge etter.

