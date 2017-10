Marsj mot menneskehandel og slaveri i 18 norske byer

NTB Innenriks

Walk For Freedom arrangeres i 18 norske byer i forbindelse med den europeiske anti-slaveridagen. Mennesker over hele verden deltok i lokale Walk For Freedom-arrangementer lørdag.

Organisasjonen A21, som har som mål å avskaffe slaveri, ønsker å bevisstgjøre folk på at «slaveriet i vår tid er et samfunnsproblem som ikke kun skal løses av politikere, men noe vi alle kan ta del i». Det skriver organisasjonen i en epost til NTB.

Statssekretær ved Statsministerens kontor, Laila Bokhari, byråd Geir Lippestad, og Knut Bråttvik fra Kripos var noen av bidragsyterne under lørdagens markering i Oslo. A21 anslår at til sammen rundt 2.000 mennesker deltok i markeringene i Norge.

Ifølge organisasjonen ILO utnyttes over 40 millioner mennesker som slaver hver dag på verdensbasis. I Norge melder SINTEF dessuten om stadig større utfordringer knyttet til svart arbeid og sosial dumping i Norge.

Hvert år unnslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter, gjennom svart arbeid for totalt 420 milliarder kroner, ifølge anslag skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst kom med for tre år siden.

– Den svarte økonomien legger til rette for at menneskehandel kan eksistere i Norge. Menneskehandel er komplekst, men eksisterer i Norge på grunn av stor etterspørsel etter varer og tjenester som gjøres tilgjengelig av ofre for menneskehandel, sier Hanne Kristin Mythe, daglig leder i A21 Norge.

