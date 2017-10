Redningsselskapet frykter for sjøsikkerheten

NTB Innenriks

Den manglende bevilgningen fører til at etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark blir innstilt. En ny skøyte ville ifølge RS ha bidratt til å styrke sjøsikkerheten langs kysten i Nord-Norge.

I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst i Lofoten og grensen til Russland, skriver RS i en pressemelding. Redningsselskapet har ti redningskøyter i samme område, hvorav bare fire er havgående og bare to av disse i Finnmark. Behovet for en ny havgående skøyte langs den tøffe og værharde nordnorske kysten er derfor stort.

Samtidig peker RS på at regjeringen ønsker å overføre gods fra vei til sjø med en påfølgende trafikkvekst som resultat.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet, er bekymret over regjeringens manglende vilje til å prioritere flere redningsskøyter. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sjøoffisersforbund Kjetil Braaten.

Han ber Stortinget ta ansvar og få gjennom bevilgningen på knappe 10 millioner kroner.

De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker. Blant annet vil tankskipstrafikken øke med 282 prosent i Troms og 300 prosent i Finnmark, opplyser RS.

