13 katter døde i brann i Tromsø – politiet mistenker ildspåsettelser

Lørdag morgen, klokka 05.11, fikk politiet først melding om brann i bygget til Dyrebeskyttelsen. Noen minutter senere kom meldingen om at også nabohuset brant.

– Ja, hvis det viser seg at de er påsatt, så er det klart at det bekymrer, og vi har tatt noen grep. Vi har et par mann inne på overtid i den innledende etterforskningen, så får vi etter hvert se hva kriminalteknikerne kan gjøre av undersøkelser og funn på åstedene, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen til Nordlys.

Politiet opplyser at de har fått en del tips om personer som er sett i området, men at de foreløpig ikke har noen mistenkte.

– Folk er i sjokk

13 katter døde i brannen. I Nordlys er alle kattene navngitt av fortvilte frivillige i Dyrebeskyttelsen.

– Folk er sjokk og sorg. Det er jo hjertesaken vår. Folk er veldig engasjert. De bruker fritiden sin på dette. Det går voldsomt inn på de frivillige. Vi skal møtes senere i dag for å gråte litt sammen, sier Hege Gausdal Foshaug, nestleder i styret i Dyrebeskyttelsen i Tromsø.

Mistenkelig

Samtidig som brannen i bygget til Dyrebeskyttelsen, hadde det tatt fyr i en carport bare noen titalls meter fra bygningen. Politiet holder dermed muligheten åpen for at brannen kan ha vært påsatt.

– Vi betrakter det som mistenkelig, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt til Nordlys.

Utover dagen vil krimteknikere jobbe på de to brannåstedene.

– Vi har sperret av begge brannåstedene. Vi vil foreta rundspørring i området og drive taktisk og teknisk etterforskning, sier Thomassen.

– Sykt

Politiet etterlyser også vitner som har observert noe som kan kaste lys over saken.

Foshaug sier syke mennesker må stå bak dersom brannen er påsatt.

– Min første tanke er at det er noen svært syke folk som gjør sånt mot uskyldige dyr. Det ser ut som at brannen har oppstått på trappa vår. Det er der det har brent mest. Det er røyken som har drept dyrene. De ser uskadde ut der de ligger på plassene sine, sier hun til NRK.

Kronerulling

Etter brannen har det, ifølge NRK, kommet over 70.000 kroner fra folk som ønsker å hjelpe Dyrebeskyttelsen i Tromsø.

Organisasjonen hadde allerede en spleiseaksjon gående i forbindelse med at de planla å bygge et nytt hjelpesenter i Tromsø. Fredag kveld var det siden juni kommet inn rundt 30.000 kroner.

– Sist jeg sjekket var det 108.000 kroner totalt, sier Hege Gausdal Foshaug i Dyrebeskyttelsen Tromsø rundt kl. 13.30 lørdag.

