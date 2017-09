Mot rekord i antall forhåndsstemmer 

773.507 er nemlig omkring én femdel av alle stemmeberettigede og bare 81.748 færre enn alle som forhåndsstemte i 2013, opplyser Valgdirektoratet torsdag.

I løpet av onsdag denne uken stemte 92.496 velgere, det høyeste antallet så langt i forhåndsstemmeperioden. I tillegg kommer altså forhåndsstemmene fra torsdag og fredag.

Hvis trenden fortsetter med at flere forhåndsstemmer jo nærmere valgdagen kommer, vil rekorden fra forrige stortingsvalg stå for fall. Da forhåndsstemte totalt 855.255 velgere.

Selve valgdagen er mandag.

Oslo kommune minner om at velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, må huske å forhåndsstemme ved ett at byens 28 lokaler for dette.

– Hvis ikke må de avlegge stemme i hjemkommunen på valgdagen, heter det.

Hovedstaden hadde tatt imot totalt 130.171 forhåndsstemmer til og med onsdag. Tallet inkluderer også 22.004 forhåndsstemmer fra velgere som er bosatt i en annen kommune enn Oslo, såkalte utenbysstemmer.

Forhåndsstemmene blir sendt til kommunene fortløpende. De fleste blir derfor telt mandag. Stemmer avgitt fredag kan imidlertid være framme i kommunen tirsdag ettermiddag og blir telt da.

Til sammen har 3.756.400 personer stemmerett ved valget. Det er 112.000 flere enn for fire år siden. 40 prosent av økningen er velgere med innvandrerbakgrunn. Antallet førstegangsvelgere i år er det samme som for fire år siden, 248.500 personer.

