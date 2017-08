Voldtektssak i Nordland henlegges etter fire år

Mannen i 40-årene ble i 2015 dømt til sju års fengsel for voldtekt av fem kvinner. Tirsdag skulle han møtt i Salten tingrett tiltalt for ytterligere en voldtektssak, og det er denne som nå henlegges, ifølge NRK. Bakgrunnen er tvil om bevisene i saken.

– I denne saken foreligger to motstridende forklaringer. Da er det slik at påtalemyndigheten må føre bevis ikke bare for fornærmedes forklaring, men i tillegg må føre beviser som gjør at tiltaltes motstridende forklaring kan utelukkes. Dersom vi ikke kan føre bevis som i denne saken utelukker tiltaltes forklaring, vil vi ikke klare å bevise straffskyld ut over enhver rimelig tvil, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

40-åringens forsvarer, Tarjei Ræder Breivoll, mener etterforskningen har tatt altfor lang tid. Den har blitt etterforsket siden 2013.

– Politiet erkjenner at fornærmede burde vært gitt status som fornærmet allerede i 2013, og finner all grunn til å beklage denne vurderingen overfor fornærmede. Både overfor tiltalte og fornærmede finner vi også grunn til å beklage den fullstendig uakseptable saksbehandlingstiden, sier politiinspektør Walla.

(©NTB)