To pågrepet etter voldsepisode i Kristiansand 

De to pågrepne begge menn i 30-åra. Politiet opplyser at de to andre involverte begge var kvinner, og at de to er regnet som den fornærmede part i saken.

–Det oppsto en konflikt mellom to parter i krysset mellom Kirkegata og Skippergata i Kristiansand, hvor det ble utøvd vold mot den ene kvinnen som eskalerte med at den andre parten gjengjeldte med vold mot den andre kvinnen, sier etterforskningsleder i Kristiansand Kjell Erik Eriksen til NTB.

Videre opplyser han at en av de to kvinnene ble fraktet til Sørlandet sykehus i ambulanse. Hun er imidlertid ikke alvorlig skadd.

Politiet bekrefter også at det lå en kniv på åstedet, som de nå har sikret i forbindelse med etterforskningen. De vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hva slags vold det er snakk om.

–Men det har vært en foranledning til dette, som har vært politisak tidligere. Dette toppet seg med volden i dag, sier han, og legger til at politiet har en formening om hva som har skjedd.

I tillegg til avhør av de fire involverte, arbeider politiets krimteknikere på åstedet, som er sperret av. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 11.46.

