Støre sto fram i den første partilederdebatten

Erna Solberg har grep om sakene, Siv Jensen har grep om egne velgere og Jonas Gahr Støre var klar og tydelig, mener retorikkprofessor Jens Elmelund Kjeldsen.

– Jonas Gahr Støre gjorde det bra sammenlignet med tidligere, der han har blitt kalt uklar. Han hadde korte og klare setninger. Spesielt «Jeg tar ingen leksjoner om ytringsfrihet fra Frp». Da kom det veldig klart fram hva han mente, sier Kjeldsen, som er professor ved Universitetet i Bergen, til NTB.

Støre er den eneste som belønnes med terningkast seks av VGs panel. Offensiv og selvsikker med tydelige angrep på regjeringen, lyder vurderingen fra avisens kommentatorer.

Dagbladet slår fast at «Jonas har funnet formen» og belønner Ap-lederen med en femmer på terningen. Aftenposten synes han fikk vist fram mye, og fremsto som «langt tydeligere enn han var for to år siden».

Ordrik Solberg

VGs panel mener at statsminister Erna Solberg (H) leverte godt, men at hun til tider ble for ordrik. Dermed ble det terningkast fem.

Solberg fremsto ifølge Dagbladet som rolig, trygg og overbevisende, men må nøye seg med en firer. Kjeldsen trekker også fram statsministeren.

Høyre-lederen ble ifølge Aftenposten litt usynlig og irritert av Støres avbrytelser. «På sitt beste når hun snakker om utenforskap», mener avisen og konkluderer med tre av fem stjerner.

– Hun har en tendens til å bli vel teknisk, men det er ingen tvil om at hun har et utrolig godt grep om de politiske sakene som blir debattert, mener Kjeldsen.

Lysbakken

Aftenposten holder en knapp på SV-leder Audun Lysbakken som vinner av en til tider kaotisk debatt. Han belønnes med fem stjerner av fem mulige – blant annet for å klare å pense debatten inn på Forskjells-Norge.

SV-lederen scoret også høyt hos VG som synes han var tydeligst på venstresiden og gir terningkast fem. Dagbladet mener Lysbakken fremsto som «en klar stemme til venstre for Ap-sentrum» og triller fem på terningen.

KrF-leder Knut Arild Hareide blir omtalt som oppsiktsvekkende svak av Nettavisen, og Hareide må også nøye seg med toer fra VG, som mener han var helt usynlig den første timen.

Midtbanespill

Før debatten var Kjeldsen nysgjerrig på om det partilederne kom til å velge en offensiv eller defensiv strategi.

– Det ble mye midtbanespill. Det var mange friske utsagn, og flere var offensive, men det ble aldri de store sjansene, forklarer han, og bruker fotballmetaforer for å summere opp debatten.

Kjeldsen påpeker at det er tidlig i valgkampen og at det er mye som gjenstår.

– Jeg håper de neste debattene bidrar til mer klarhet enn det vi hørte nå, sier han.

(©NTB)