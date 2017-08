Justisdepartementet anker ikke Trandum-dom

Dommen falt i forrige måned, og Justisdepartementet godtar den, melder NRK.

Regjeringen opplyser ifølge kanalen at den isteden vil bygge et nytt senter like ved Trandum der barn kan være før de blir sendt ut med familien.

Borgarting lagmannsrett har dømt staten til å betale erstatning for å ha fengslet to foreldre og deres fire barn i alderen 7–14 år i 20 dager på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014. Retten mener fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og barnekonvensjonen. Familiemedlemmene får derfor oppreisning på 40.000 kroner for hvert av barna og 25.000 kroner for hver av foreldrene.

(©NTB)