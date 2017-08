Yrkesundersøkelse: Barnevernsansatte mest utsatt for trusler

Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmene i Fellesorganisasjonen (FO), som er fagforeningen og profesjonsforbundet for om lag 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

– Dette er en alvorlig belastning på arbeidsmiljøet. I tillegg til det krevende arbeidet dette er i seg selv, så skal de også ha dette som en belastning, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til Dagbladet.

Nesten hver fjerde (23 prosent) som arbeider i kommunalt barnevern, sier at de i løpet av det siste året har blitt utsatt for en eller annen form for netthets. Sjikane, trakassering, trusler og krenkelse av privatlivets fred forekommer hyppigst.

I tillegg kommer det fram at 65 prosent av ansatte i kommunalt barnevern kjenner til at kolleger eller ledere har blitt hetset på nett. Videre oppgir nesten hver femte ansatte at de har vurdert å slutte på grunn av dette.

– Den ytterste konsekvensen blir at vi mister grunnlaget for å rekruttere og beholde medarbeidere. Dette er et yrke hvor vi er hundre prosent avhengige av å ha trygge og erfarne ansatte, sier Kvisvik.

Av alle som er utsatt for netthets, sier bare 17,5 prosent at forholdet er politianmeldt.

– Grunnen kan være at vi har et klima som sier at dette her må du bare tåle, og at det er en del av arbeidets art. Noen prøver kanskje innledningsvis å bagatellisere det, helt til det er en så stor psykisk og sosial belastning at de ikke orker mer, tror Mimmi Kvisvik.

