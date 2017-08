Solberg vil ha «vekstfremmende skattelettelser» 

Det slo statsminister og Høyre-leder Erna Solberg fast da hun møtte pressen på åpningsdagen av Arendalsuken mandag.

Hun viste blant annet til at veier og samferdsel sammen med lavere skatter og avgifter ifølge flere undersøkelser står øverst på norske bedrifters ønskeliste.

Men debatten om skattenivået, ikke minst formuesskatten, raser for fullt. Mandag kunne VG dokumentere, med tall fra Finansdepartementet, at 3.900 flere personer vil bli nullskattytere hvis formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, som maskiner og utstyr, blir borte. 1.100 av disse har nettoformuer over tre millioner kroner.

Solberg gjentok også at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen.

Men nå er ledigheten på vei ned, veksten på vei opp, optimismen på vei tilbake og omstillingen i gang, ifølge statsministeren.

(©NTB)