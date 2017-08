Solberg: – Folk som har inntekt, skal betale skatt 

– Jeg mener at folk som har inntekt, skal betale skatt. Du skal ikke kunne være i en situasjon hvor du de facto har penger og får utbetalt penger uten at de beskattes, sier Solberg på spørsmål fra NTB under åpningen av politikeruken i Arendal.

Statsministeren forberedte seg mandag både til en statsministerduell mot Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på TV 2 og den NRK-sendte partilederdebatten senere samme kveld, hvor skatt er ett hovedtema.

Tiltak

Debatten om skattenivået, ikke minst formuesskatten, går høyt. Tall fra Finansdepartementet viser at 3.900 flere personer vil bli nullskattytere hvis formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, som maskiner og utstyr, blir borte, kunne VG dokumentere mandag.

Solberg mener et slikt scenario – med flere tusen nye nullskattytere – fortsatt er langt unna.

– Når vi kommer i nærheten av det punktet der, skal vi sette i verk tiltak som gjør at vi begrenser på at folk som faktisk har inntekt, skal kunne omorganisere den inntekten til at de skal slippe å betale skatt, sier hun.

Ifølge VG har 1.100 av de eventuelle nye nullskattyterne nettoformuer på over tre millioner kroner. 500 flere personer med nettoformuer over 20 millioner kroner, vil betale under 50.000 kroner i året i skatt hvis formuesskatten på arbeidende kapital fjernes.

«Vekstfremmende lettelser»

Debatten til tross: Erna Solberg trekker fram «vekstfremmende skattelettelser» som ett av tre tiltak – sammen med satsing på samferdsel og kunnskap – for å skape økonomisk vekst i en fase hvor oljenæringen blir mindre viktig for Norge.

Men hun ble mandag igjen konfrontert med at regjeringen ikke klarer å dokumentere hvor mange jobber som er skapt som følge av kuttene i formuesskatten som de blåblå har gjennomført.

Hun viste til at det ikke er mulig å svare klart på et slikt spørsmål, og at det er summen av tiltak og de totale rammebetingelsene som teller.

– Dette er en litt rar forståelse av hvordan en beslutning i en bedrift gjøres, sa Solberg om kritikken.

Full splid

Mens det er bred enighet om kutt i selskapsskatten, er det full splid mellom høyre- og venstresiden om formuesskatten.

Den vil både Ap og SV øke ved et regjeringsskifte, mens Høyre og Frp ønsker å kutte i den og på sikt fjerne den.

For venstresiden er det først og fremst fordelingseffekten av å fjerne formuesskatten som bekymrer, ikke minst ettersom også arveavgiften for lengst er skrotet.

Solberg gjentok da hun møtte pressen i Arendal at regjeringens ekspansive finanspolitikk, med 9 milliarder kroner i tiltakspakker de siste årene, har bidratt til å berge norsk økonomi gjennom en turbulent periode, med kraftig oljeprisfall og svakere investeringer på sokkelen.

Men nå er ledigheten på vei ned, veksten på vei opp, optimismen på vei tilbake og omstillingen i gang, ifølge statsministeren.

