Oslo Børs hentet seg inn

Omsetningen endte på sommerlige 3,26 milliarder kroner.

Samtlige av de mest omsatte selskapene mandag økte i verdi, med ett unntak: Hydro ble stående på stedet hvil.

Vinneren mandag var fakturaselskapet Axactor som steg med 15,3 prosent. Norwegian økte med 6,9 prosent og Golden Ocean Group med 4,6 prosent.

Først på 15. plass på omsetningslisten finner vi et selskap som falt i verdi. Til gjengjeld var fallet markant. Seismikkselskapet PGS falt 3,3 prosent.

De toneangivende børsene i Europa hadde en grei mandag. CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt steg begge med 1,4 prosent. FTSE 100 i London økte med 0,7 prosent.

Oljeprisen falt noe mandag formiddag, men mandag ettermiddag var prisen på vei opp igjen. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,7 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 48,6 dollar fatet.

(©NTB)