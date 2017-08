Kuldegradene har kommet til Østlandet

– Når nettene blir lange, setter nattefrosten inn, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Leirflaten ligger i Sel kommune i Oppland, ikke langt fra Heidal. Det ser imidlertid ut som stedet slipper kuldegrader neste natt, for varselet på Yr lyder på 6 plussgrader og oppover.

Siden 1. juni i år er det Juvasshøe i Opplands-kommunen Lom som har hatt flest frostnetter, med 33. Så følger Juvflye i samme kommune, med 29, før Gaustatoppen i Telemark med 27. Alle disse tre stasjonene ligger på over 1.800 meter over havet.

Vi må ned til sjuendeplass på lista for å finne et sted under 1.000 meters høyde. Der ligger stasjonen Fredheim (694 m.o.h.) i Folldal i Sør-Trøndelag, med 16 frostnetter. Leirflaten ligger på 24. plass, med åtte noteringer under 0 grader.

