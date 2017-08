Justisministeren signerte helikopterkontrakt

Beslutningen om å velge Leonardo foran Airbus ble tatt i juni.

Kontrakten med Leonardo Helicopters gjelder i ti år og innebærer i første omgang tre helikoptre til en prislapp på til sammen 670 millioner kroner. Det inkluderer drift og vedlikehold. Investeringskostnaden er på om lag 313 millioner kroner for selve helikoptrene.

Det nye helikopteret Leonardo AW169 kan frakte seks personer i tillegg til besetningen og har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter.

Helikoptertypen har to motorer og vurderes som godt egnet til politiets formål. Oppgavene blir søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere, og helikoptrene er bygd slik at omkonfigurering mellom de ulike rollene gjøres raskt og enkelt.

De tre nye helikoptrene skal etter planen leveres i 2019. Norge har også sikret seg opsjon på ytterligere tre helikoptre av samme type.

(©NTB)