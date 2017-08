Brann i Hokksundhallen

– Slokkingsarbeidet tar tid fordi det brenner i bygningsplater i takkonstruksjonen. Det er ikke meldt om personskader og røykdykkere har vært inne i hallen og sjekket, sier operasjonsleder Christian Gulli i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Brannvesenet meldte klokka 4.47 natt til mandag at mannskap fra brannstasjonene i Hokksund og Mjøndalen rykket ut etter melding om bygningsbrann på Loesmoen der hallen ligger.

En time og et kvarter senere meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll over ilden.

